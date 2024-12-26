У украинской армии разворачивается катастрофа в Курской области. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

«Ситуация <…> выглядит невероятно мрачной», — отметил он.

По словам аналитика, ВСУ могут попасть в окружение в районе Суджи и, понимая это, стремительно теряют боевой дух. Он подчеркнул, что не видит смысла для украинской армии бороться за эти позиции.

Президент Владимир Путин, выступая на прямой линии, отказался назвать точные сроки, в которые освободят Курскую область.

Он объяснил это тем, что военные на передовой воспримут его слова о дате как приказ и будут стремиться выполнить его, не считаясь с потерями. Но вместе с тем глава государства выразил полную уверенность, что сделать это удастся.

В ноябре журналист Марат Хайруллин написал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хотел бы вывести войска из области, но не может этого сделать.