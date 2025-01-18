Пушилин рассказал о подземных укреплениях ВСУ в жилом районе Курахова

Украинские боевики выстроили под жилым сектором Курахова и на подходах к городу настоящие подземные городки из укреплений. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что даже уход под землю не спас украинских боевиков от наступления российских войск, которые освободили город за месяц боев.

«Ровно месяц заняло освобождение Курахова. Оно освобождалось с нескольких сторон рядом подразделений», — написал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что российские военные действовали достаточно бережно. Основную часть разрушений совершили выбитые из города украинские военные.

«Есть и целые дома, практически целые, есть уничтоженные. Но можно говорить, что состояние на порядок лучше, чем в Угледаре, где-то сопоставимое с Авдеевкой», — оценил ситуацию Пушилин.

Он добавил, что власти региона уже наметили, с чего начать восстановительные работы.

О своем приезде в Курахово глава ДНР объявил в субботу, 18 января. Он подчеркнул, что освободившая город пятая бригада имени Александра Захарченко отправилась дальше, а перед ним стоит задача оценить состояние инфраструктуры и опасность для жителей.

Об освобождении Курахова Минобороны сообщило 6 января. В ведомстве заявили, что украинские военные превратили город в мощный укрепрайон с разветвленной сетью огневых точек и коммуникаций.

В начале этой недели российские военные начали эвакуацию мирных жителей из-за продолжающихся обстрелов города. Как сообщил телеканал «Звезда», вывозом людей занялись мотострелковые подразделения Южной группировки войск.