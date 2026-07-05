Рано или поздно Россия освободит весь Донбасс. Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что взятие Константиновки подтвердило способность армии поразить любой украинский укрепрайон. Об этом помощник российского президента Юрий Ушаков заявил на брифинге, сообщил ТАСС .

Во время последнего телефонного разговора президенты России и США, по его словам, обсуждали реальное положение дел на поле боя. Путин сообщил Трампу о взятии такого ключевого опорного пункта, как Константиновка. Ушаков заявил, что это стало важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики.

«И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет», — сказал он.

Телефонный разговор состоялся в День независимости США и длился почти полтора часа. Кроме политических вопросов Путин обсудил с Трампом проведение чемпионата мира по футболу.