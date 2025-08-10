Кадыров сообщил о попытках Украины атаковать объекты Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытках Украины атаковать объекты региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории Чеченской Республики», — написал Кадыров.

В Шелковском и Надтеречном районах обнаружили два беспилотника. Их вовремя заметили и успешно нейтрализовали с помощью ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Он попросил жителей республики быть внимательными и звонить по номеру 112 при обнаружении чего-то подозрительного.

Кадыров выразил благодарность республиканскому оперативному штабу, возглавляемому Магомедом Даудовым, а также личному составу и командованию ВКС России за оперативные и слаженные действия.

Ранее украинские боевики в первые с начала спецоперации попытались ударить по городу Ухта в Коми. ВСУ выпустили из Черниговской области польские БПЛА FlyEye.

За ночь системы ПВО нейтрализовали 121 дрон над регионами России. В Ростовской области ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА.