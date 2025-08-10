Режим ЧС ввели в Миллерово после падения обломков БПЛА

В городе Миллерово Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как обломки беспилотника повредили несколько частных домов. Об этом сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью атака БПЛА была отражена в Миллеровском районе. В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. Люди не пострадали», — написал он.
В зоне повреждения объявлен режим ЧС. Муниципальная комиссия оценивает ущерб. Пострадавшим окажут помощь.
За ночь системы ПВО нейтрализовали 121 дрон над регионами России. Больше всего беспилотников сбили над Краснодарским краем — там уничтожили 29 аппаратов.
Ранее Абхазия перевела на усиленный режим работы подразделения погрануправления Службы госбезопасности страны в связи с угрозой налета дронов у границы с Россией. Республика также может временно приостановить работу КПП «Псоу».
