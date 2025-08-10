За ночь над регионами сбили более 120 БПЛА

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами 121 дрон самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники поразили в период с 20:00 вечера до 06:10 утра 10 августа. Большую часть аппаратов сбили над территорией Краснодарского края — там ликвидировали 29 дронов.

В Крыму перехватили 15 БПЛА, в Брянской области — 13, в Белгородской — 12, в Воронежской — девять, в Саратовской и Ставропольском крае — по восемь, в Калужской — шесть, в Ростовской — пять.

Под Рязанью военные уничтожили четыре дрона, под Смоленском, Орлом и Тверью — по одному. Также два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о погибшем в результате атаки БПЛА местном жителе. Аппарат рухнул во дворе жилого дома. В связи с ЧП эвакуировали жителей трех многоэтажек, написал губернатор в своем Telegram-канале.