ВСУ впервые атаковали Ухту с помощью дрона FlyEye

Украинские боевики в первые с начала спецоперации попытались ударить по городу Ухта в Коми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, ВСУ выпустили из Черниговской области польские БПЛА FlyEye. Жители Ухты и Сосногорска рассказали, что в небе прогремели взрывы.

В связи с атакой в городе объявили воздушную тревогу. Также для обеспечения безопасности приостановили полеты самолетов.

Канал добавил, что беспилотник FlyEye достигает двух метров в длину и развивает скорость 120 километров в час на высоте до 3,5 тысячи метров. Дрон может находиться в воздухе 90 минут и нести на себе до четырех килограммов груза.

Информацию о налете БПЛА подтвердил в своем Telegram-канале глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

«В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет», — подчеркнул он.

Ночью регионы атаковали более 120 дронов ВСУ. Средства ПВО сбили аппараты в Крыму, акватории Азовского моря, Краснодарском крае, Воронежской, Саратовской, Орловской и других областях.