МО: удар по заминированному опорнику ВСУ расчистил путь ВС РФ под Харьковом

Российские военные расчета гаубицы «Мста-Б» нанесли артиллерийский удар по заминированному опорнику ВСУ, расчистив путь пехоте на Харьковском направлении. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что разведчики группировки войск «Север» при помощи беспилотников обнаружили спешный отход украинских боевиков с укрепленных позиций на одном из участков Харьковского направления. Они отходили без боя.

Российские военные решили не тратить время на разминирование, поэтому ударили из гаубицы по оставленным ВСУ позициям.

«Это позволило российским военнослужащим оперативно продвинуться вперед и занять более выгодные позиции», — говорится в сообщении.

До этого украинские боевики лишились крупного «опорника» близ Часова Яра, который взяли штурмом российские десантники. В ходе боя многие бойцы ВСУ сдались в плен, в том числе и командир эвакуационной группы.

Ранее под Харьковом пропал командир элитного батальона беспилотников «Птахи Мадьяра» с позывным Мадьяр, подразделение которого атаковали российские военные.