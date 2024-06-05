Комбат элитного батальона ВСУ пропал под Харьковом

Коц: под Харьковом после удара ВС России пропал комбат элитного батальона ВСУ

Фото: Freepik

Российские военные ударили по элитному батальону беспилотников «Птахи Мадьяра» ВСУ под Харьковом. После атаки пропал комбат подразделения с позывным Мадьяр, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними и инструкторов и наемников из стран НАТО», — написал он.

По словам Коца, ВС России атаковали бойцов ВСУ на базе отдыха в населенном пункте Дачное Харьковской области в ночь на 3 июня. Военкор отметил, потеря профессиональных операторов дронов станет болезненной для Киева.

В мае российская армия ударила по району в Староконстантинове в Хмельницкой области. В нем располагается военный аэродром Вооруженных сил Украины. Также в этом секторе находились складские помещения, использующиеся украинскими боевиками.

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Красный пунктир. Три причины, зачем Макрону посылать инструкторов на Украину

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте