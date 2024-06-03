Российские десантники лишили ВСУ крупного опорника близ Часова Яра
Минобороны: крупный опорный пункт ВСУ взяли штурмом близ Часова Яра
ВСУ лишились крупного опорного пункта близ Часова Яра, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минобороны. Опорник взяли штурмом бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
Основные опорные пункты и огневые средства десантники выявили во время разведывательных действий и доразведки позиций с воздуха, вскрыв систему обороны противника.
Затем артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. После серии точных ударов десантники пошли на штурм с нескольких направлений. Операторы БПЛА при этом обеспечивали сопровождение с воздуха — с их помощью командиры управляли боем.
Используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмовые группы ВДВ овладели опорным пунктом в одном из зданий. В Минобороны обратили внимание, что многие украинские военнослужащие сдались в плен. Среди них был в том числе и командир эвакуационной группы.
«Благодаря полученным данным были нанесены удары по резервам ВСУ», — заключили в ведомстве.