Российские десантники лишили ВСУ крупного опорника близ Часова Яра

Основные опорные пункты и огневые средства десантники выявили во время разведывательных действий и доразведки позиций с воздуха, вскрыв систему обороны противника.

Затем артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. После серии точных ударов десантники пошли на штурм с нескольких направлений. Операторы БПЛА при этом обеспечивали сопровождение с воздуха — с их помощью командиры управляли боем.

Используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмовые группы ВДВ овладели опорным пунктом в одном из зданий. В Минобороны обратили внимание, что многие украинские военнослужащие сдались в плен. Среди них был в том числе и командир эвакуационной группы.

«Благодаря полученным данным были нанесены удары по резервам ВСУ», — заключили в ведомстве.