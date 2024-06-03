Российские десантники лишили ВСУ крупного опорника близ Часова Яра

Минобороны: крупный опорный пункт ВСУ взяли штурмом близ Часова Яра

Фото: РИА «Новости»

ВСУ лишились крупного опорного пункта близ Часова Яра, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минобороны. Опорник взяли штурмом бойцы подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

Основные опорные пункты и огневые средства десантники выявили во время разведывательных действий и доразведки позиций с воздуха, вскрыв систему обороны противника.

Затем артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. После серии точных ударов десантники пошли на штурм с нескольких направлений. Операторы БПЛА при этом обеспечивали сопровождение с воздуха — с их помощью командиры управляли боем.

Используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмовые группы ВДВ овладели опорным пунктом в одном из зданий. В Минобороны обратили внимание, что многие украинские военнослужащие сдались в плен. Среди них был в том числе и командир эвакуационной группы.

«Благодаря полученным данным были нанесены удары по резервам ВСУ», — заключили в ведомстве.

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