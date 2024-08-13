Ка-52 нанесли удары по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области

Минобороны: Ка-52 ударили по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области

Вертолеты Ка-52 нанесли удар по живой силе и технике ВСУ, скопившимся в приграничном районе Курской области. Противник был уничтожен или бежал. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

На видео один из членов экипажа рассказал, что по противнику ударили управляемыми ракетами «Вихрь» и неуправляемыми С-8.

Ранее Минобороны рассказало, как российские военные летчики атаковали резервы украинских боевиков в Сумской области, поразив вражеские склады.

Кроме того, по словам командира «Ахмата» Апты Алаудинова, российские военные взяли под контроль все участки передвижения ВСУ в Курской области.

Потери украинских военных с начала боевых действий в регионе, по данным министерства, превысили 2000 боевиков. В частности, за последние сутки ВСУ лишились 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.