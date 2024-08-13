ВС России взяли под контроль все участки передвижения ВСУ на Курском направлении

Все участки передвижения военнослужащих украинской армии находятся под контролем Вооруженных сил России. Об этом заявил командир отряда генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» .

«Обстановка взята под контроль. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что все подразделения Минобороны России сейчас занимаются уничтожением ВСУ. Силы и средства украинских войск, которые зашли на территорию страны в первом эшелоне по большей части уничтожены.

«Причем противник несет сейчас такие потери, которые, наверное, не нес за весь период СВО», — отметил командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов заявил, что российские военные остановили продвижение украинских подразделений в Курской области, запланированный «блицкриг» ВСУ полностью провалился.