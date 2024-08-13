Авиация России ударила по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны заявило об авиаударе по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные летчики нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что авиация успешно поразила вражеские склады в селах Мирополье, Могрицы и Петрушевки.

«Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области», — заявили в пресс-службе.

За минувшие сутки противник потерял на этом участке до 420 человек личного состава и 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь бронетранспортеров, боевую машину пехоты, 43 бронированные машины, 31 автомобиль, пусковую установку реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.

Кроме того, российские войска пресекли новые попытки прорыва мобильных групп украинских боевиков в Курской области и отразили атаку в сторону села Мартыновка.