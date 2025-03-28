Захарова: команду об атаке ВСУ на ГИС «Суджа» дали из Великобритании

«Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск — британскими специалистами. Команду давали из Лондона», — сказала она.

Захарова напомнила о предыдущей попытке ВСУ уничтожить ГИС «Суджа» 21 марта. Теперь, спустя неделю, станция практически разрушена.

Украина, по ее словам, не впервые после 18 марта нарушила запрет на обстрелы объектов энергетики. Захарова увидела в этом свидетельство недоговороспособности киевского режима.

Атака на ГИС «Суджа» произошла утром 28 марта. Украинские военные выпустили по ней реактивные снаряды HIMARS. Минобороны показало последствия удара по станции.