«Я тебе и вторую ногу сломаю». Житель Балашихи жестокого избил инвалида и ветерана СВО

Пьяный житель Балашихи напал на инвалида и ветерана специальной военной операции. Пострадавший Юрий рассказал 360.ru, что злоумышленник грозился сломать ему вторую ногу и оскорблял российскую армию.

«Чувствую себя уже более-менее, а первые три дня — будто танк по мне проехал. Ну ладно, уже тут дело не в этом, было оскорбление российской армии и мундира. И вот это больше всего меня задело», — признался он.

Юрий отметил, что его жена в составе народной дружины патрулирует улицы. В тот вечер пострадавший с супругой зашли в магазин, где один «подвыпивший» мужчина покупал пиво и коньяк.

«Этот человек выходит, останавливается напротив моей жены Светланы. Он делает размах рукой, бьет ей по козырьку наотмашь, с такими словами: „Сними свою ментовскую форму, че ты ее напялила?“» — поделился Юрий.

Военный остановил мужчину, попросил вести себя вежливее. Тот в ответ начал оскорблять ветерана. Словесная перепалка переросла в потасовку.

«Естественно, он килограммов на 20 тяжелее меня. Я на одной ноге — инвалид второй группы пожизненно по ранению в зоне СВО. Его не остановило то, что у меня медаль висела, что я инвалид. Он начал говорить: „Я тебе сейчас и вторую ногу сломаю“. Я в шоке», — признался военный.

Агрессор повалил его на спину и начал бить. Если не жена и знакомая, которые в этот момент были рядом, уверен военный, исход был бы очень плачевным. Пострадавший прибыл в местное травматологическое отделение, где дежурный врач зафиксировал побои. Затем Юрий написал заявление в полицию.

Ранее полицейских заподозрили в избиении до смерти бойца СВО в Дагестане. Ветеран попал в участок из-за того, что «неадекватно вел себя на улице». Семья погибшего утверждает, что военный страдал от посттравматического расстройства, и ему стало плохо, побои попали на камеру.