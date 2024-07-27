Появилось видео смертельного избиения полицейскими участника СВО в Махачкале

На камерах видно, что задержанного завели в кабинет в 18:04. Полицейские сначала о чем-то говорили с мужчиной, тот явно чувствовал себя неважно. Он сполз с сидений на пол, а правоохранители попытались напоить его водой.

В 18:11 один из полицейских навалился на мужчину, тот стал сопротивляться. Через несколько секунд кабинет заполонили другие правоохранители — задержанного избили и ударили электрошокером. Через несколько минут мужчина перестал подавать признаки жизни. В кабинет вошла медик, но было уже поздно.

По данным Telegram-канала Baza, 48-летнего Ахмеда Джабраилова задержали 9 июля у его дома на проспекте Расула Гамзатова. Полицию вызвали прохожие, так как мужчина вел себя неадекватно.

В начале июня казанский подросток избил ветерана спецоперации. Нападавший заставлял военного извиниться.