Еще двух полицейских заподозрили в избиении до смерти бойца СВО в Дагестане

Baza: в Махачкале по делу о гибели участника СВО задержали еще двух полицейских

К следователям доставили еще двух сотрудников ПСС, которых подозревают в причастности к делу о гибели участника СВО в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, двух полицейских обвиняют в том, что они применили силу к 48-летнему Ахмеду Джабраилову, который умер в отделе полиции. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Ветеран спецназа «Ахмат» попал в участок после того, как неадекватно вел себя на улице, отметили авторы сообщения. Семья погибшего утверждает, что военный страдал от посттравматического расстройства и ему стало плохо. В участке мужчину избили, побои попали на камеру. Ранее по этому делу задержали командира отделения полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Махачкале.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев подтвердил, что боец СВО умер в результате механической асфиксии и сдавливания груди и живота. По его словам, в крови мужчины не обнаружили следов алкоголя или наркотиков.