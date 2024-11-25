Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбили в Курской области

Российские военные пресекли попытку атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале .

По его словам, в приграничных районах области сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал Смирнов.

Операторы БПЛА из испытательного центра «Рубикон» уничтожили автомобильную технику украинской армии на Курском направлении. Одна из машин предназначалась для эвакуации противника.

Ранее ВС России захватили дрон «Мамонт» ВСУ в Курской области. Этот БПЛА представляет собой нечто среднее между «Бабой-ягой» и FPV-дроном.