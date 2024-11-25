Военкор Коц: в Ольговском лесу Курской области уничтожили до 600 бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили до 600 боевиков Вооруженных сил Украины в Ольговском лесу Курской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале .

Боец ВС России с позывным Бухгалтер рассказал журналисту, что украинцы упорно обороняли занятые позиции и не собирались отступать.

«Недели две здесь все горело-пылало», — отметил военный.

В районе населенного пункта Ольговка украинские войска понесли большие потери, считает Коц. «Тела с синим скотчем на рукавах» до сих пор лежат на обочинах дорог, вокруг трупов разгуливают курицы и свиньи, заявил военкор.

Днем 25 ноября средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ в приграничных районах Курской области. До этого операторы БПЛА уничтожили украинскую автомобильную технику.