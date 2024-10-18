Умеров пригрозил Западу «плохими вещами» в ответ на идею признать потерю земель

Министр обороны Украины пригрозил Западу «плохими вещами» в ответ на идею признать потерю территорий. Слова главы МО привело украинское издание «Страна.ua».

Речь идет об обмене находящихся под контролем России земель на членство Украины в НАТО.

«Я бы точно сделал бы очень плохие вещи», — подчеркнул Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее обнародовал «план победы», одним из пунктов которого является приглашение страны в НАТО до окончания конфликта. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал стратегию и порассуждал о наркотическом подтексте заявление украинского лидера.

Западные лидеры обратили внимание, что в «плане победы» нет ничего нового. Все предложения политик озвучивал неоднократно.