Очевидец из Альметьевска сообщил, что город атаковали два беспилотника

В ночь на вторник, 14 января, беспилотники атаковали Республику Татарстан. Житель Альметьевска рассказал 360.ru о том, что происходило в его городе.

«Изначально два [дрона] летали там. Минут через десять, после того как я подъехал, они взорвались», — рассказал он.

Сейчас, по словам мужчины, в городе уже спокойно. Он также предоставил видео с места происшествия.

Из-за угрозы беспилотников временно закрылись аэропорты Казани и Нижнекамска. Ограничения вводили и в других городах, но часть воздушных гаваней — в Саратове и Ульяновске — уже возобновила работу.

Сигналы тревоги поступали с завода «Танеко» в Нижнекамске, откуда эвакуировали сотрудников. В Казани после атаки беспилотников вспыхнула газовая цистерна. По предварительным данным, никто не пострадал.