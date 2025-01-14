Изначально летали два. Очевидец — об атаке беспилотников в Альметьевске
Очевидец из Альметьевска сообщил, что город атаковали два беспилотника
В ночь на вторник, 14 января, беспилотники атаковали Республику Татарстан. Житель Альметьевска рассказал 360.ru о том, что происходило в его городе.
«Изначально два [дрона] летали там. Минут через десять, после того как я подъехал, они взорвались», — рассказал он.
Сейчас, по словам мужчины, в городе уже спокойно. Он также предоставил видео с места происшествия.
Из-за угрозы беспилотников временно закрылись аэропорты Казани и Нижнекамска. Ограничения вводили и в других городах, но часть воздушных гаваней — в Саратове и Ульяновске — уже возобновила работу.
Сигналы тревоги поступали с завода «Танеко» в Нижнекамске, откуда эвакуировали сотрудников. В Казани после атаки беспилотников вспыхнула газовая цистерна. По предварительным данным, никто не пострадал.