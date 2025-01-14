Массированная атака на российские регионы 14 января. ВСУ применили 200 дронов и ракеты
В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой массированной с начала нового года атаке украинских беспилотников. Из-за угрозы дронов работу временно прекратили семь аэропортов. 360.ru собрал все, что известно о налете дронов и последствиях их уничтожения к этому часу.
Какие дроны и ракеты использовали ВСУ 14 января 2025-го
По подсчетам Shot, в ночь на вторник над несколькими регионами России сбили более 200 беспилотников. Таким образом, атака стала самой крупной в 2025 году.
Источник Telegram-канала уточнил, что украинские боевики использовали несколько типов БПЛА, в том числе «Бобер», «Лютый», PD-2, UJ-22, а также пять ракет.
❗Официально данные о количестве сбитых беспилотников и ракет в Минобороны пока не подтверждали.
Атаку БПЛА отражали в 12 регионах России
Отражали атаки противника в 12 регионах страны. Вечером 13 января о сбитом украинском дроне сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, а спустя несколько часов он заявил о попытке ВСУ нанести комбинированный ракетный удар.
По информации Telegram-канала Baza, целью украинцев было одно из промышленных предприятий региона. Mash уточнил, что били по региону американскими ATACMS. Обломки рухнули на территории химзавода в городе Сельцо и завода «Кремний».
«Силами ПВО Минобороны все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — подчеркнул Богомаз, но дополнительных подробностей не привел.
В Тульской области уничтожили 17 беспилотников, рассказал глава региона Дмитрий Миляев. Около 04:30 он сообщил, что выехал в Алексин, где вместе с руководством местной администрации оценил ситуацию после ликвидации дронов.
По словам Миляева, при падении обломков дронов пострадало несколько автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме. Среди жителей травмы никто не получил.
Источник Mash сообщил, что части БПЛА рухнули также рядом со спортивной базой «Ока».
В этот момент там находились волейболисты-паралимпийцы. Они спрятались в спортзале, добавил собеседник Telegram-канала.
В Саратовской области от беспилотников пострадали два предприятия
Для атаки по Саратовской области ВСУ, по предварительным данным, применили реактивные ракеты-беспилотники «Пекло» и беспилотники «Бобер».
«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей», — сообщил глава области Роман Бусаргин.
По его данным, в результате повреждения получили два промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На местах сейчас работают экстренные службы.
По оперативной информации, пострадавших среди населения нет. Из-за угрозы БПЛА занятия в школах Саратова и Энгельса будут проходить дистанционно.
Попытка атаки на химзавод в Казани
В Казани после падения обломков БПЛА на территории одного из промпредприятий загорелась цистерна.
Сейчас подъезд к предприятию оцеплен, ближе, чем на 300 метров, к объекту никого не подпускают, сообщило местное агентство «Татар-информ».
Здесь дежурят сотрудники правоохранительных органов, мимо постоянно проезжают пожарные и машины других экстренных служб.
По неофициальным данным, ВСУ метили в химический завод «Казаньоргсинтез». Для удара по предприятию противник применил дальнобойный беспилотник «Лютый», способный нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.
Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что выехал на место пожара. В результате случившегося, по его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет.
«Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. <…> Все предприятия города работают в штатном режиме», — подчеркнул он.
Около 09:00 Shot сообщил о сигналах тревоги на «Танеко» в Нижнекамске. Сотрудников предприятия, по его информации, эвакуировали.
В Ростовской области ночью силами радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 14 украинских БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах.
«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал в своем Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.
Массовую атаку беспилотников отразили сегодня и в Орловской области. Там сбили 17 вражеских дронов.
«Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — заявил глава региона Андрей Клычков.
Также в СМИ появились данные о 15 сбитых БПЛА в Самарской области. Но губернатор Дмитрий Азаров эту информацию пока никак не комментировал.
Официально известно о том, что в регионе утром 14 января объявили опасность атаки беспилотников. В 07:25 об этом заявили в областном МЧС.
Также несколько Telegram-каналов сообщили о сбитых беспилотниках в Краснодарском крае, Воронежской, Волгоградской, Курской, Белгородской и Брянской областях. Данные о количестве уничтоженных дронов разнятся.
Так, Mash сообщал об одном сбитом БПЛА в Воронежской области, однако губернатор региона Александр Гусев заявил, что за минувшую ночь в Воронеже и двух районах области дежурные средства ПВО и силы РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил он.
Власти других субъектов данные о дронах пока не комментировали.
Из-за угрозы БПЛА работу остановили семь аэропортов
Для безопасности полетов на фоне угрозы беспилотников семь аэропортов вынуждены были временно прекратить принимать и отправлять рейсы.
В 06:26 представитель Росавиации Артем Кореняко заявил об ограничениях в воздушных гаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — напомнил он.
Меньше чем через час аэропорты Грабцево (Калуга) и Донское (Тамбов) возобновили штатную работу.
В 07:25 ограничения ввели также в аэропортах Пензы и Ульяновска.
Через час эти меры затронули также аэропорт Нижнекамска, а в 10:15 временно перестал обслуживать рейсы аэропорт Ижевска.