Сегодня 10:56 Массированная атака на российские регионы 14 января. ВСУ применили 200 дронов и ракеты 0 0 0 Спецоперация

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В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой массированной с начала нового года атаке украинских беспилотников. Из-за угрозы дронов работу временно прекратили семь аэропортов. 360.ru собрал все, что известно о налете дронов и последствиях их уничтожения к этому часу.

Какие дроны и ракеты использовали ВСУ 14 января 2025-го По подсчетам Shot, в ночь на вторник над несколькими регионами России сбили более 200 беспилотников. Таким образом, атака стала самой крупной в 2025 году. Источник Telegram-канала уточнил, что украинские боевики использовали несколько типов БПЛА, в том числе «Бобер», «Лютый», PD-2, UJ-22, а также пять ракет. ❗Официально данные о количестве сбитых беспилотников и ракет в Минобороны пока не подтверждали. Атаку БПЛА отражали в 12 регионах России Отражали атаки противника в 12 регионах страны. Вечером 13 января о сбитом украинском дроне сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, а спустя несколько часов он заявил о попытке ВСУ нанести комбинированный ракетный удар.

По информации Telegram-канала Baza, целью украинцев было одно из промышленных предприятий региона. Mash уточнил, что били по региону американскими ATACMS. Обломки рухнули на территории химзавода в городе Сельцо и завода «Кремний».

Фото: РИА «Новости»

«Силами ПВО Минобороны все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — подчеркнул Богомаз, но дополнительных подробностей не привел. В Тульской области уничтожили 17 беспилотников, рассказал глава региона Дмитрий Миляев. Около 04:30 он сообщил, что выехал в Алексин, где вместе с руководством местной администрации оценил ситуацию после ликвидации дронов. По словам Миляева, при падении обломков дронов пострадало несколько автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме. Среди жителей травмы никто не получил.

Фото: Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев / Telegram

Источник Mash сообщил, что части БПЛА рухнули также рядом со спортивной базой «Ока». В этот момент там находились волейболисты-паралимпийцы. Они спрятались в спортзале, добавил собеседник Telegram-канала. В Саратовской области от беспилотников пострадали два предприятия Для атаки по Саратовской области ВСУ, по предварительным данным, применили реактивные ракеты-беспилотники «Пекло» и беспилотники «Бобер».

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей», — сообщил глава области Роман Бусаргин.

Фото: Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин / Telegram

По его данным, в результате повреждения получили два промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На местах сейчас работают экстренные службы. По оперативной информации, пострадавших среди населения нет. Из-за угрозы БПЛА занятия в школах Саратова и Энгельса будут проходить дистанционно. Попытка атаки на химзавод в Казани В Казани после падения обломков БПЛА на территории одного из промпредприятий загорелась цистерна. Сейчас подъезд к предприятию оцеплен, ближе, чем на 300 метров, к объекту никого не подпускают, сообщило местное агентство «Татар-информ».

Здесь дежурят сотрудники правоохранительных органов, мимо постоянно проезжают пожарные и машины других экстренных служб.

По неофициальным данным, ВСУ метили в химический завод «Казаньоргсинтез». Для удара по предприятию противник применил дальнобойный беспилотник «Лютый», способный нести на себе до 50 килограммов взрывчатки. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что выехал на место пожара. В результате случившегося, по его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет. «Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. <…> Все предприятия города работают в штатном режиме», — подчеркнул он. Около 09:00 Shot сообщил о сигналах тревоги на «Танеко» в Нижнекамске. Сотрудников предприятия, по его информации, эвакуировали.

Фото: РИА «Новости»

В Ростовской области ночью силами радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 14 украинских БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах. «По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал в своем Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь. Массовую атаку беспилотников отразили сегодня и в Орловской области. Там сбили 17 вражеских дронов. «Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших. На всех местах происшествий работают оперативные службы», — заявил глава региона Андрей Клычков. Также в СМИ появились данные о 15 сбитых БПЛА в Самарской области. Но губернатор Дмитрий Азаров эту информацию пока никак не комментировал.

Фото: РИА «Новости»

Официально известно о том, что в регионе утром 14 января объявили опасность атаки беспилотников. В 07:25 об этом заявили в областном МЧС.

Также несколько Telegram-каналов сообщили о сбитых беспилотниках в Краснодарском крае, Воронежской, Волгоградской, Курской, Белгородской и Брянской областях. Данные о количестве уничтоженных дронов разнятся. Так, Mash сообщал об одном сбитом БПЛА в Воронежской области, однако губернатор региона Александр Гусев заявил, что за минувшую ночь в Воронеже и двух районах области дежурные средства ПВО и силы РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил он. Власти других субъектов данные о дронах пока не комментировали.

Из-за угрозы БПЛА работу остановили семь аэропортов

Фото: РИА «Новости»

Для безопасности полетов на фоне угрозы беспилотников семь аэропортов вынуждены были временно прекратить принимать и отправлять рейсы. В 06:26 представитель Росавиации Артем Кореняко заявил об ограничениях в воздушных гаванях Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — напомнил он. Меньше чем через час аэропорты Грабцево (Калуга) и Донское (Тамбов) возобновили штатную работу. В 07:25 ограничения ввели также в аэропортах Пензы и Ульяновска. Через час эти меры затронули также аэропорт Нижнекамска, а в 10:15 временно перестал обслуживать рейсы аэропорт Ижевска.