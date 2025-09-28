Зеленский сообщил о заключенных договоренностях о поставках оружия в Африку

Украина начнет продавать излишки оружия в Африку, чтобы пополнять на заработанные деньги собственные запасы. Президент Владимир Зеленский сообщил об этом в Telegram-канале .

«На площадке Генассамблеи ООН состоялась договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», — сказал он.

Зеленский пообещал, что приоритетным получателем украинского оружия останется собственная армия, а на экспорт пойдут излишки. Полученные деньги правительство потратит на дефицитные вооружения, в том числе дальнобойные дроны. До окончания конфликта с Россией экспорт будет контролироваться.

Ранее отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор уличил власти Украины в перепродаже половины полученного от Запада оружия. Премьер-министр Мали Абдулайе Маига заявил, что киевский режим стал одним из основных поставщиков дронов-камикадзе боевикам.