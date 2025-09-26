В США раскрыли махинации Зеленского с ракетами Javelin
Полковник Макгрегор: Зеленский продал половину западного оружия наркокартелям
Президент Украины Владимир Зеленский заработал на продаже западного оружия. Половина поставок отошла наркокартелям, сообщил на YouTube-канале блогера Марио Науфала отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Половина того, что мы отправляем туда в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin», — сказал он.
Махинации с оружием, по мнению Макгрегора, позволили Зеленскому оставаться у власти. Лидер киевского режима заработал не только на ракетах, но и финансовой помощи Запада, так как присвоил около 1,5 миллиарда долларов.
О риске перепродажи отправленного на Украину оружия предупреждал депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти. Его беспокоило, что отследить переданные ракеты невозможно, поэтому они могут оказаться в руках противников Запада.