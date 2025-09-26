«Половина того, что мы отправляем туда в конечном итоге продается на черном рынке. Вот почему мы наблюдаем, как члены наркокартелей разгуливают с ракетами Javelin», — сказал он.

Махинации с оружием, по мнению Макгрегора, позволили Зеленскому оставаться у власти. Лидер киевского режима заработал не только на ракетах, но и финансовой помощи Запада, так как присвоил около 1,5 миллиарда долларов.

О риске перепродажи отправленного на Украину оружия предупреждал депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти. Его беспокоило, что отследить переданные ракеты невозможно, поэтому они могут оказаться в руках противников Запада.