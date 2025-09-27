Власти Украины давно сотрудничают с преступными группировками и являются спонсорами международного терроризма. Об этом заявил премьер-министр Мали Абдулайе Маига, выступая на Генассамблее ООН.

«Украинский режим стал одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам по всему миру. В этой связи некоторые западные страны должны перестать поставлять оружие Украине, поскольку они рискуют внести вклад в распространение международного терроризма», — подчеркнул он.

Маига вспомнил, как и его страна столкнулась с нападениями. В июле 2024 года местные преступники атаковали патруль сил обороны на границе с Алжиром. Тогда Украина заявила о своей причастности к теракту.

Премьер Мали отметил, что «украинские официальные лица, к сожалению, перепутали международную сцену с театральной».

В августе прошлого года Республика Мали полностью разорвала дипломатические отношения с Украиной.