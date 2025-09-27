Зеленский потребовал у Трампа оружия на 90 млрд долларов

Общая стоимость затребованного оценивается примерно в 90 миллиардов долларов. Зеленский добавил, что Украина готова принять разные виды оружия, в том числе дальнобойное.

Ранее, по информации газеты The Wall Street Journal, Трамп в разговоре с главой киевского режима в кулуарах Генассамблеи ООН не исключил, что передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и разрешит бить ими по целям в глубине России. Однако американский лидер не стал брать на себя никаких обязательств и формально пока не отдал приказа.