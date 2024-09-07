Украинский пулеметчик рассказал, как расстрелял российских военных по приказу

RT: военный ВСУ признался, что его заставили расстрелять российских пленных

Пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, что его заставили расстрелять российских военнопленных в Курской области. Видео с его признанием опубликовал RT .

«Привели трех военнопленных, мне сказали: „Расстреливай“. Я отказался. Мне сказали: „Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял“, — заявил он.

По словам военного, он узнал, что находится в России якобы только после попадания в плен.

Однако стрельба по пленным оказалась не единственным приказом руководства ВСУ. Его также заставили атаковать пассажирский поезд, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее военнопленный ВСУ Шкода призвал не допустить аварии на Курской АЭС. Он признался, что целью украинских военных было минирование атомной электростанции.