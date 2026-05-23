МЧС: число погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР достигло 18

Число погибших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске достигло 18. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек. Общее количество пострадавших — 60. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще три человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что ночной удар по колледжу не был случайным. Украинские военные атаковали учебное заведение тремя волнами беспилотников, целясь в одно и то же место. Глава государства поручил проработать варианты ответа на этот теракт.

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, работу спасателей усложняют новые волны атак беспилотников. Им приходится прерывать разбор завалов по команде «воздух» и прятаться в укрытие.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия в ближайшее время организует поездку иностранных журналистов на место трагедии, чтобы показать мировому сообществу настоящие деяния Киева.