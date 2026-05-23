Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место теракта в Старобельске. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, большое количество зарубежных корреспондентов изъявили желание приехать.

«Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут представлены переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим», — сказала дипломат.

Однако Япония запретила своим журналистам освещать теракт. Также от поездки отказалась корпорация «Би-би-си». Захарова назвала это главным признаком вранья западных стран.

«Вот вам лакмусовая бумажка того, кто и как относится к свободе слова и кто и как защищает правду. Или распространяет фейки», — подытожила дипломат.

Захарова подчеркнула, что киевский режим каждый день бьет по гражданским объектам, а дети остаются одной из его главных целей.

Ранее она призвала иностранных корреспондентов посетить место удара по колледжу.