Примерно каждый второй японец встал на сторону России в конфликте с Украиной. Историк Такэюки Танака сообщил РИА «Новости» , что многие не решаются озвучивать свою позицию.

«В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина», — сказал он.

Танака, издавший книгу «Аллея ангелов» о геноциде киевского режима в отношении жителей Донбасса, уверен в победе российской армии. Япония, по его мнению, откажется помогать Украине в том случае, если выйдет из-под влияния США.

Воссоединение ЛНР и ДНР с Россией он назвал естественным процессом. Историк напомнил, что русский язык на Украине начали запрещать после Майдана и вывешивания флага США наряду с национальным.