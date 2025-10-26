Японские власти могут отказаться от помощи Украине при соблюдении двух условий. Об этом РИА «Новости» заявил японский историк Такэюки Танака.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США», — отметил эксперт.

Танака добавил, что не сомневается в победе российской армии в зоне боевых действий. По его словам, для достижения независимости от Соединенных Штатов Японии нужно начать восстанавливать и укреплять отношения с Россией, используя народную дипломатию.

В 2024 году украинское правительство получило 118 миллионов долларов от Японии в виде грантов Всемирного банка. Эти деньги планировалось потратить на ремонт жилья и функционирование системы здравоохранения. Также японские власти предложили Украине помощь в разминировании территорий.