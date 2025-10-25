Воссоединение Донбасса с Россией в 2022 году стало совершенно естественным процессом. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил японский историк Такэюки Танака, выпустивший книгу «Аллея ангелов».

«Регион вернулся обратно в состав Российской Федерации после отделения от так называемой Украины. Когда в Донецке и Луганске подняли российские флаги, это ведь было абсолютно естественно», — сказал он.

Танака отметил, что жители этих регионов также рады воссоединению. Такую позицию историк услышал на встрече с местными, когда посещал Красногоровку в ДНР.

Ранее стало известно, что в Японии назвали культурным геноцидом гонения на русский язык со стороны Украины.