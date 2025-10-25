В Японии назвали культурным геноцидом гонения на русский язык со стороны Украины. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил историк Такэюки Танака.

Он напомнил, что во время евромайдана в Киеве появились флаги Украины и США, а также начали распространяться лозунги, призывающие украинцев вступать в Евросоюз. После этого появились запреты на использование русского языка в общении.

Только вот большинство украинцев говорят или на суржике, или на русском. Русскоязычное население Донбасса выступило против политики Киева.

«Я подумал, что это культурный геноцид. <…> А ведь эти люди правы. Так я начал поддерживать Донбасс», — пояснил Танака.

По словам историка, в японских СМИ было мало информации о происходящих на Украине событиях, поэтому он сам начал изучать ситуацию вокруг конфликта и причины начала российской спецоперации.

Танака написал и издал книгу «Аллея ангелов», посвященную устроенному Киевом геноциду в отношении жителей Донбасса.

Ранее появилась информация, что жители Житомира начали массово переходить на русский язык, демонстрируя тем самым свое отношение и к его запрету, и к украинским властям.