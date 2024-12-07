NI: Россия устроила «кровавую баню» для ВСУ в ДНР

Продвижение Вооруженных сил России в Донбассе ускорилось из-за неспособности украинской армии дать отпор. Конфликт стал напоминать «кровавую баню», сообщил военный корреспондент Ставрос Атламазоглу в журнале The National Interest

Российские силы добились тактических успехов на нескольких участках у линии боевого соприкосновения. Атламазоглу сообщил, что из-за нехватки военнослужащих и боеприпасов ВСУ неспособны сдержать атаки и остановить продвижение противника.

Журналист привел данные британской военной разведки. Она предупредила, что подразделения ВС России устремились к поселку Великая Новоселка в Волновахском районе ДНР, который с 2022 года являлся опорой линии обороны Украины.

«Конфликт на Украине выглядит, как историческая „кровавая баня“. Тактическая ситуация на Украине продолжает оставаться серьезной для украинских сил», — сказал автор статьи.

Кроме Великой Новоселки российские подразделения подошли к поселку Шевченко, который считался ключевым логистическим хабом ВСУ на красноармейском направлении. Они также взяли под контроль населенные пункты Пустынка и Сухие Ялы.