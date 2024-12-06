«Нервы не выдерживают». Пленный ВСУ раскрыл обстановку в Великой Новоселовке

Большинство украинских боевиков хотят покинуть позиции в районе поселка Великая Новоселка в ДНР и сдаться в российский плен. Об этом ТАСС сообщили пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик.

По его словам, у многих националистов сдают нервы.

«Все там уже хотят сдаться в плен, не выдерживают ни у кого нервы. У всех в Великой Новоселовке, у кого есть возможность сдаться, сдаются», — заявил пленный боевик.

Сидорик отметил, что в его роте осталось всего лишь 30 человек. Часть личного состава решила сдаться в плен российским войска, часть погибла.

Пленный уточнил, что родился во Львовской области, в ряды ВСУ его мобилизовали в 2022 году после начала СВО. Бойцы ВС России взяли его в плен в ходе штурма.

Ранее семеро бойцов президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселовке. Российские военные взяли под контроль все транспортные коридоры и линии снабжения ВСУ в этом населенном пункте