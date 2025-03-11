Источник сообщил о последствиях падения обломков БПЛА на Домодедовской улице в Москве

При падении обломках БПЛА в Москве пострадали стекла на 3 этажах 1 из домов

В результате падения обломков беспилотника на Домодедовской улице в Москве пострадали три квартиры в здании, расположенном напротив пострадавшей многоэтажки. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

Пострадало остекление квартир с шестого по девятый этаж, возгорания не произошло. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы, они провели поквартирный обход, уточнил собеседник 360.ru.

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 337 дронов над 10 регионами России. В Московской области военные сбили 91 украинский БПЛА, летевший в сторону столицы.

Ранее стало известно, что при падении обломков дронов на территории дистрибьюторского центра агрохолдинга «Мираторга» в Домодедове погиб сотрудник компании. Еще два человека получили ранения.

Кроме того в Видном фрагменты дрона пробили крышу многоэтажного дома. В кровле образовались дыры, на месте работают оперативные службы.