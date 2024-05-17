«Искандер» ударил по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне СВО | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 05:40 «Искандер» ударил по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Войска России ударили «Искандером» по скоплению иностранной техники украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ группировки войск „Запад“ нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», — сказано в публикации.

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Ранее командир мотострелкового батальона группировки «Север» с позывным Балашов заявил, что войска РФ провели массированную артподготовку для успешного продвижения штурмовиков на Харьковском направлении. По его словам штурмовикам трудно заходить «на свежего противника» без артподготовки.

Также 15 мая стало известно, что войска РФ освободили село Работино в Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Днепр». Они атаковали технику и живую силу противника около Золотой Балки, Малой Токмачки и Никополя.