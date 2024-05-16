ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Харьковском направлении | 360°

16 мая 2024, 05:08
ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Артиллерия нанесла массированные удары по ВСУ на Харьковском направлении
Российские войска провели массированную артподготовку для успешного продвижения штурмовиков на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир мотострелкового батальона группировки «Север» с позывным Балашов.
«Артподготовка проводилась массировано, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, <…> без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело», — отметил Балашов.
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ВСУ встречают штурмовиков плотным огнем из всех видов оружия. Хорошая артподготовка уничтожает тяжелую технику противника и снижает моральный дух солдат ВСУ, пояснил командир батальона.
Украинская армия в районе Купянска отошла на другие позиции. В Генштабе ВСУ назвали это «перегруппировкой на более выгодные позиции».
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