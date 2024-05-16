ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 05:08 ВС России нанесли массированный удар по позициям ВСУ на Харьковском направлении Артиллерия нанесла массированные удары по ВСУ на Харьковском направлении РИА «Новости»

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Российские войска провели массированную артподготовку для успешного продвижения штурмовиков на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал командир мотострелкового батальона группировки «Север» с позывным Балашов.

«Артподготовка проводилась массировано, это намного упростило в каком-то плане заход именно штурмовых групп, <…> без артподготовки на свежего противника заходить штурмовикам очень тяжело», — отметил Балашов.

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ВСУ встречают штурмовиков плотным огнем из всех видов оружия. Хорошая артподготовка уничтожает тяжелую технику противника и снижает моральный дух солдат ВСУ, пояснил командир батальона.

Украинская армия в районе Купянска отошла на другие позиции. В Генштабе ВСУ назвали это «перегруппировкой на более выгодные позиции».