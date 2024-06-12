«Искандер» поразил дивизион комплекса С-300 в Полтавской области

МО: военные ударили по дивизиону С-300ПТ ВСУ около Полывяного под Полтавой

Российская армия атаковала украинский дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в районе населенного пункта Полывяное в Полтавской области. Военные ударили по цели с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство подтвердило, что ВС России ликвидировали две пусковые установки, две радиолокационные станции и кабины боевого управления. Пресс-служба также опубликовала видеоролик с уничтожением целей.

«На кадрах зафиксирована вторичная детонация», — подчеркнули в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в зоне проведения спецоперации. Российские войска установили контроль над селом Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а также улучшили положение по переднему краю. Военные предотвратили попытки ВСУ усилить свои позиции и провести ротацию в опорниках около Луговского и Дорожнянки.