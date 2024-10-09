Интерес Запада к обломкам сбитого российского дрона-невидимки объяснили

Российский дрон-невидимка «Охотник» упал под Константиновкой после попадания запущенной украинскими боевиками ракетой. Его обломки вывезли представители киевского режима для последующей передачи западным специалистам, которые изучат технологии, используемые при создании летательного аппарата. Об этом в своем материале рассказал обозреватель американской редакции журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

Он напомнил, что «Охотник» предназначался для совместной работы с новым российским истребителем Су-57, который разработчики представили как невидимый для радаров за счет специальных материалов и покрытия.

Журналист не исключил, что подбитый беспилотник изготовили из таких же материалов. Изучение этих данных, а также установка формы дрона, которая позволяла ему уклоняться от наблюдения радарами, даст понимание, как далеко российская промышленность продвинулась в стелс-технологиях.

«Если Запад увидит, как работает технология малозаметности, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57», — написал Хэмблинг.

О том, что обломки российского ударного беспилотника «Охотник» представляют большую ценность для американской военной разведки, ранее заявил обозреватель издания TWZ Тайлер Роговей.

Он отметил, что дрон способен проводить ударно-разведывательные операции, переходя на полную автономность, а также принимать участие в боях в качестве истребителя. За счет технологий стелс он невидим для радаров и способен атаковать воздушные цели, не выдавая себя.

О том, что беспилотник «Охотник» сбили украинские ракеты, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он подчеркнул, что обломки летательного аппарата упали в районе Константиновки в ДНР.