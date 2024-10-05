ВС России потеряли в зоне спецоперации новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Об этом заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале .

«С мест сообщают: под Константиновкой потерян наш новейший тяжелый ударный дрон С-70 „Охотник“», — написал он.

По словам корреспондента, на видео очевидцев видно силуэт, который очень похож на этот дрон.

По неуточненной информации, беспилотник сбили ракетами «воздух-воздух» ведущего истребителя. Как предположил Коц, мог нарушиться связывающий канал, из-за чего С-70 стал неуправляемым.

Теперь украинская сторона может устроить «медийную перемогу», отметил журналист. Однако, по его словам, ВСУ не удастся извлечь из обломков БПЛА что-то интересное, потому что на таких аппаратах все ценное оборудуют механизмами самоуничтожения.

Ранее издание The National Interest сообщило, что российский ВПК работает с поразительно большой скоростью, поэтому способен успешно снабжать ВКС РФ в конфликте на Украине. Поставленные ВСУ истребители F-16 не дадут украинской армии преимущество над ВС РФ.