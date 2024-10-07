Российский дрон назвали ценной военной находкой в США
TWZ: обломки сбитого российского дрона «Охотник» станут ценной находкой
Обломки сбитого российского ударного беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для американской разведки. Такое мнение выразил обозреватель издания TWZ Тайлер Роговей.
«Его обломки могут стать важной разведывательной находкой», — отметил он.
Журналист напомнил, что российский ударный беспилотник может проводить ударно-разведывательные операции полностью или частично автономно. «Охотник» использует стелс-технологию и способен участвовать в боях в воздухе по подобию истребителя.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил о потере тяжелого ударного дрона. По его словам, российский беспилотник сбили ракетами «воздух-воздух» ведущего истребителя в районе Константиновки.
Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что канал управления «Охотником» могли заглушить натовской системой радиоэлектронной борьбы. Поэтому ведущий самолет Су-57 ликвидировал беспилотник.