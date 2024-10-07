Российский дрон назвали ценной военной находкой в США

Обломки сбитого российского ударного беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для американской разведки. Такое мнение выразил обозреватель издания TWZ Тайлер Роговей.

«Его обломки могут стать важной разведывательной находкой», — отметил он.

Журналист напомнил, что российский ударный беспилотник может проводить ударно-разведывательные операции полностью или частично автономно. «Охотник» использует стелс-технологию и способен участвовать в боях в воздухе по подобию истребителя.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о потере тяжелого ударного дрона. По его словам, российский беспилотник сбили ракетами «воздух-воздух» ведущего истребителя в районе Константиновки.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что канал управления «Охотником» могли заглушить натовской системой радиоэлектронной борьбы. Поэтому ведущий самолет Су-57 ликвидировал беспилотник.