Российские военные в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области взяли в плен иностранных наемников. Об этом сообщил командир штурмовой группы ВС России с позывным Тима, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Были иностранные наемники. Кто смог сбежать — сбежали, кто не смог — сложили оружие добровольно», — сказал боец.

Тима отметил, что наемники прямо говорят, что вступают в ВСУ исключительно ради денег. При этом перед началом боевых операций у них забирают все документы, оставляя лишь шевроны в качестве обозначительного признака.

Минобороны объявило об освобождении Орестополя 14 ноября.

Ранее украинские военные сдались в плен добровольно после неожиданной встречи со снайперами ВС России из Якутии в районе Покровского Днепропетровской области.

Также на Украине зафиксировали волну странных смертей военнослужащих ВСУ.