Серию странных смертей зафиксировали среди вэсэушников
ТАСС: на Украине прошла волна странных смертей военнослужащих ВСУ
Волна убийств и странных смертей среди военнослужащих ВСУ прокатилась по территории Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Первый случай произошел в Кировоградской области, где местный житель заманил военнослужащего под предлогом продажи автомобиля. Преступник застрелил военного, чтобы завладеть его денежными средствами.
«Злоумышленник действовал по наводке и знал о крупной сумме денег, полученных на передовой», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что на Украине давно действуют организованные группы, вымогающие деньги у военнослужащих.
В Краматорске военный погиб от взрыва портативного зарядного устройства в своем автомобиле. Российский источник выразил сомнения в официальной версии произошедшего.
«Как они определили, что взрыв произошел именно по вине пауэрбанка? Не могла ли быть установлена за ним слежка, а взрывное устройство мог привести в действие противник оккупации города войсками киевского режима?» — задался вопросом собеседник агентства.
Ранее украинские военные начали бросать позиции на Харьковском направлении. Некоторые боевики попытались сбежать под видом мирных жителей.