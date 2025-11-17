Волна убийств и странных смертей среди военнослужащих ВСУ прокатилась по территории Украины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Первый случай произошел в Кировоградской области, где местный житель заманил военнослужащего под предлогом продажи автомобиля. Преступник застрелил военного, чтобы завладеть его денежными средствами.

«Злоумышленник действовал по наводке и знал о крупной сумме денег, полученных на передовой», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что на Украине давно действуют организованные группы, вымогающие деньги у военнослужащих.

В Краматорске военный погиб от взрыва портативного зарядного устройства в своем автомобиле. Российский источник выразил сомнения в официальной версии произошедшего.

«Как они определили, что взрыв произошел именно по вине пауэрбанка? Не могла ли быть установлена за ним слежка, а взрывное устройство мог привести в действие противник оккупации города войсками киевского режима?» — задался вопросом собеседник агентства.

Ранее украинские военные начали бросать позиции на Харьковском направлении. Некоторые боевики попытались сбежать под видом мирных жителей.