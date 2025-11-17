Украинские военные добровольно сдались в плен после неожиданной встречи с российскими снайперами из Якутии в районе Покровского Днепропетровской области. Об этом рассказал агентству РИА «Новости» один из сдавшихся солдат Антон Чернявский.

По его словам, группа украинских военнослужащих осознала безвыходность своего положения во время передвижения вдоль реки. Солдаты приняли коллективное решение сложить оружие при встрече с российскими подразделениями.

«Наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: „Все, мы не хотим воевать, мы сдаемся“», — рассказал Чернявский.

Его группа сразу выбросила оружие и подняла руки. После этого украинские военные сдавались по одному российским снайперам, которые заняли позицию в лесопосадке.

Ранее украинские военные стали бросать позиции на Харьковском направлении. Некоторые боевики попытались сбежать под видом мирных жителей.