Инициатива Зеленского по Черному морю не обсуждалась с Россией

Грушко заявил, что МИД РФ не получал предложений прекратить атаки в Черном море

Украина не обсуждала с Россией предложение президента Владимира Зеленского прекратить удары по судам в Черном море. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, сообщил ТАСС .

Его попросили прокомментировать новость о том, что Россия якобы отклонила инициативу по Черному морю. Грушко заявил, что различными СМИ и пабликами транслируются идеи и инициативы о перемирии, далекие от устранения первопричин конфликта.

«Мне неизвестно ни о каком предложении Зеленского», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило об очередной серии атак на портовую инфраструктуру, использующуюся в интересах украинской армии. Ударные беспилотники поразили танкер в порту «Южный», сухогруз в Одессе, резервуары с горюче-смазочными материалами в «Черноморске» и судно с военным имуществом в акватории Черного моря.