ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту «Черноморск»

Российские войска ночью поразили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Черноморск» и сухогруз в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Вечером вторника войска ударили по украинскому сухогрузу в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы. Судно перевозило имущество военного назначения.

«19 августа в порту Черноморск поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенным для ВСУ», — заявили в ведомстве.

Накануне ВС России атаковали судно с военными грузами в акватории Черного моря. До этого в Минобороны сообщили, что ВС России ударили по двум морским судам в портах Одессы и Николаева, на которых находилось имущество украинской армии.