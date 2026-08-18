ВС России поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом Украины

Судно с военными грузами поразили российские военные в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале .

Ударными беспилотниками российские военные атаковали сухогруз с вооружением, который шел юго-восточнее Одессы.

Накануне днем ВС России поразили два морских судна с имуществом ВСУ в портах Одесса и Николаев. В одесском порту также ударили по складу с военными грузами.

В ночь на 17 августа целями высокоточного оружия и БПЛА армии России стали патрульный катер «Тарантул», причальный терминал, склады беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также другие военные объекты.