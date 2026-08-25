Российские войска поразили суда в одесских портах и Черном море

Минобороны объявило об ударах по четырем судам в одесских портах и Черном море

Запущенные российскими войсками ударные беспилотники поразили танкер в порту «Южный» и сухогруз, зашедший в порт Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что оба судна охватили пожары после ударов.

Поражение судов в пресс-службе объяснили снижением возможности для доставки вооружения и военной техники для украинских боевиков по морю.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов „Герань-4 Сикер“ по судну типа „танкер“ в порту „Южный“ в Одесской области и судну типа „сухогруз“ в порту „Одесса“», — заявили в Минобороны.

Также в зону поражения российских беспилотников попали еще два судна, находившихся в акватории Черного моря.

В ночь на вторник, 25 августа, российские войска успешно поразили сухогруз, доставивший в порт «Южный» груз для украинских боевиков.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, для нанесения ударов задействовали ударные беспилотники. В зону поражения также попал центр разгрузки, задействованный в порту.