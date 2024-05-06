Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 14:11 Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 13:00 мск. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

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Ранее в понедельник боевики ВСУ атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов в Белгородской области. В результате атаки на село Березовка погибли семь человек, еще порядка 40 пострадали.

Минобороны заявляло, что в течение прошлых суток ВС России уничтожили на территории Украины два предприятия, которые производили ударные беспилотники. Кроме того, технику и личный состав ВСУ поразили в 122 районах боевых действий.